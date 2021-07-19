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İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

19.07.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir mahallede vatandaşlar, 5 gündür sularının kesik olduğunu belirtip, Kurban Bayramı'na susuz girdikleri için tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi iae, su kesintilerinin sorumlusunun kendileri olmadığını, elektrik kesintisi nedeniyle suların kesildiğini bildirdi.

İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde oturanlar, 5 gündür sularının akmaması nedeniyle tepki gösterdi. Mahallede oturan yüzlerce kişi, sokağa çıkıp su kesintisinin sona ermesini istedi. Kurban Bayramı arifesinde yaşanılan su kesintilerinden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle halkı, bunu çözecek kurumların görevini yapmalarını istedi.

Havaların sıcak seyretmesinin de üstüne eklendiğinde durumun tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten vatandaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) yetkililerinin soruna bir an evvel çözüm bulmalarını istedi.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE SULAR KESİK

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan HATSU ise su kesintilerinin sorumlusunun kendileri olmadığını, elektrik kesintisi nedeniyle suların kesildiğini bildirdi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay
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