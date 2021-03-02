İskenderun Körfezi'nde görüntülenmişti! 12 metrelik balina yavrusu kıyıya vurdu

İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

İNCELEME YAPTILAR

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.

Anneye bağlı yaşayan balinanın, kendi imkanlarıyla beslenememiş olduğundan aç kalıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarının altını çizen Turan, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkabileceğini vurguladı.