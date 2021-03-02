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İskenderun Körfezi'nde görüntülenmişti! 12 metrelik balina yavrusu kıyıya vurdu

02.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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İskenderun Körfezi'nde görüntülenmişti! 12 metrelik balina yavrusu kıyıya vurdu

İskenderun'da denize açılan balıkçıların geçtiğimiz günlerde gördüğü 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu. İskenderun Köfrezi'nde görülen dev yavru, Denizciler Mahallesi'nde kıyıya vurdu. Hareketsiz şekilde yatan canlıyı fark edenler durumu yetkilere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.

Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.

İNCELEME YAPTILAR

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.

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15 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.

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Anneye bağlı yaşayan balinanın, kendi imkanlarıyla beslenememiş olduğundan aç kalıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarının altını çizen Turan, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

BÖLGEDEKİ İKİNCİ VAKA!

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Olayın, bölgedeki ikinci uzun balina ölüm vakası olduğu hatırlatan Turan, İskenderun Körfezi'nin balina, yunuslar ve köpek balıkları için önemli bir bölge olduğuna işaret ederek bu türler için acil müdahale merkezi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 27 Şubat'ta amatör balıkçılar, Madenli açıklarında cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntülemişti.

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AA

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