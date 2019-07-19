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İskenderun körfezinde ’Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor’ projesi hayata geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

İskenderun körfezine kıyısı bulunan ilçelerde Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor projesi kapsamında, sahillere balık şeklinde geri dönüşüm kumbaraları konuldu.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Deniz Ticaret Odası ve İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, proje ile İskenderun körfezinde denizleri ve çevreyi temiz tutma bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.Hatay’ın 183 kilometre sahil uzunluğunun bulunduğunu ifade eden Kaymakam Yönden, ilde su ürününden geçimini sağlayan kişi sayısının 2 bin 72 olduğunu belirtti.

İskenderun körfezine kıyısı bulunan ilçelerde Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor projesi kapsamında, sahillere balık şeklinde geri dönüşüm kumbaraları konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Deniz Ticaret Odası ve İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, proje ile İskenderun körfezinde denizleri ve çevreyi temiz tutma bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.
Hatay’ın 183 kilometre sahil uzunluğunun bulunduğunu ifade eden Kaymakam Yönden, ilde su ürününden geçimini sağlayan kişi sayısının 2 bin 72 olduğunu belirtti. Projeyle plastik atıkların denizlere karışmasını engelleyeceklerinin altını çizen Kaymakam Yönden, ilk etapta İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde 7 adet demirden yapılan balık şeklinde plastik geri dönüşüm kumbarasının yerleştirildiğini vurguladı.Yönden, yaz aylarında sahillerde kullanımı artan plastiklerin temizlenmesi, artıkların geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlara plastikleri bu kumbaralara atma çağrısında bulundu.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise Türkiye’nin su ürünleri açısından hem ihraç eden hem de ithal eden bir ülke konumunda olduğuna dikkat çekti. İhracatını yaptığımız tek hayvansal ürünün balık olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, deniz ve kıyı kirliliği konusunda 2015 yılından bu yana denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi kapsamında su ürünleri avcılığı esnasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çatışması ve benzeri nedenlerle denizlere terk edilmiş av araçlarının temizlenerek denizlerin koruma altına alınıp, kamuoyunda farkındalık oluşturulduğunu belirtti .
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke ve temiz çevre bırakmanın, herkesin ortak görevi olduğunu söyledi. Sahillerde yaşanan kirliliklerin, denizleri ve içerisinde yaşayan canlıları tehdit eden en büyük tehlikelerin başında geldiğini belirten Tosyalı, kentin de deniz ve liman kenti olduğunu hatırlattı.
Konuşmaların ardından sahile yerleştirilen balık şeklindeki geri dönüşüm kumbarasının açılışı gerçekleşti.
Açılışa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu ve davetliler katıldı.

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