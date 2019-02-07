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İskenderun körfezinde fırtına şiddetini arttırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 08:38 | Son Güncelleme

Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor.

Son yılların en şiddetli fırtınalarının yaşandığı İskenderun körfezinde dün öğlen saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli fırtına etkisini arttırarak devam ediyor. Antalyada yaşanan hortum olayının benzerinin yaşanabileceği ihtimali bulunan körfeze yakın İskenderun Arsuz ve Belen ilçelerinde okullar tatil edilmişti.

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