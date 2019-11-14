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İskenderun Körfezi'ndeki canlıların yarısı egzotik tür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi'nde yaşayan canlıların yaklaşık yüzde 50'sini egzotik türlerin oluşturduğunu söyledi.
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, Akdeniz’deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu’ndan hem Kızıldeniz’den gerçekleştiğini anlatarak, İskenderun Körfezi'nde 14 egzotik karides türü bulunduğunu belirtti. Özcan, ekolojik anlamda dışarıdan gelen her balığın diğerlerinin besinine ortak olduğunu, güçlü ise yeni türün baskın hale geldiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"İskenderun Körfezi, Süveyş Kanalı'nın açılması ve deniz ticaretinin artmasıyla birlikte hızla egzotik türlerin giriş yaptığı, Akdeniz ekosisteminde en fazla etkilenen bölgelerin başında gelmektedir. Fauna ve florasında ciddi değişikler oldu. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, körfezdeki yengeç faunasının yüzde 62'si egzotik türlerden oluşmaktadır. Körfezin tüm faunasının yaklaşık yüz 50'si de egzotik türlerdendir. İskenderun Körfezi'nde 14 egzotik karides türü bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi balıkçılık açısından ticari değeri yüksek türlerdir. Avcılığı yapılmaktadır. Doğu Akdeniz'de balıkçılık açısından ticari değeri olan 10 karides türü bulunmaktadır."
YERLİ TÜR REKABETİ KAYBETTİ
Kıyılara yerleşen egzotik karideslerin yerli tür olan Karabiga Karides ve Melicertus Kerathurus üzerinde negatif bir etkisi olduğunu belirten Prof. Özcan, "Yerli türümüz yabancı tür ile giriştiği bu rakabeti kaybetmiş. Artık körfezde neredeyse görülmemektedir. Karideslerin üremesi ve gelişi için uygun bir ortama sahip olan İskenderun Körfezi'ne yerleşen egzotik türler, yüksek ekonomik değerlerinden dolayı, bölge balıkçısının hedef avcılık türleri olmaya başlamıştır. TÜİK verilerine göre, ülkemizde avcılık yoluyla yıllık ortalama 4 bin 500 ton üretim yapılmaktadır. Bunun yaklaşık 800 tonu egzotik karideslerden elde edilmektedir. Bunun büyük bölümü de İskenderun Körfezi ve çevresinden elde edilmektedir. Avlanan miktarın yüzde 18'lik kısmı da olsa, ekonomik girdi açısında en fazla girdiyi sağlayan türlerdir. TÜİK verilerinde yalnızca 2 tür egzotik olarak gözükse de aslında 6 farklı türün verisidir" dedi.
JUMBO DEĞERLİ BİR MARKA
Karides ve jumbo karidesin körfezin bir markası olduğuna dikkat çeken Özcan, "Her biri ortalama 175-200 gram gelen jumbo, karideslerin egzotik bir türdür. Yılda 750 ton avlanılmaktadır. Bu karidesin işlenerek, katma değerinin arttırılması gerekir. Bunu yaparsak balıkçılar için ve ülke ekonomisi için daha fazla girdi sağlamış oluruz. Son dönemlerde görülen aslan balığı ve balon balığı gibi canlıların arasında bölgeye yerleşen jumbo karides, balıkçılar için en değerli olan" diye konuştu.

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