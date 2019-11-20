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İskenderun Körfezi'nin değerli canlısı 'jumbo karides' 160 liradan satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, balıkçılar pazarında uzun yıllardır balık satan Nihat Güneş, körfezin en değerli canlısı olan jumbo karidesin kilosunun 160 liradan satıldığını belirtti.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, balıkçılar pazarında uzun yıllardır balık satan Nihat Güneş, körfezin en değerli canlısı olan jumbo karidesin kilosunun 160 liradan satıldığını belirtti. Güneş, "Gramajı düşen karidesin fiyatı da düşüyor. 22 tanesi bir kilo gelen karides, 100 liradan satılıyor. 'Çimçim' değimiz en çok avlanan karides de 15-20 lira arasında gidiyor" dedi.
İskenderun Körfezi'nden yakalanan balıkları uzun yıllardır balıkçılar pazarında satan Nihat Güneş, karidesin kum altında yaşadığından ağlarla taranması sonucu yakalandığını ve çoğunluğunun ihracata gittiğini anlattı. Güneş, körfezin en değerli canlısının 'jumbo karides' olduğunu ve kilosunun 160 liradan müşteri bulduğunu belirtirken, "8-9 adet jumbo karides 1 kilo geliyor ve 160 liradan satılıyor. Gramajı düşen karidesin fiyatı da düşüyor. 22 tanesi bir kilo gelen karides de 100 liradan satılıyor. 'Çimçim' değimiz en çok avlanan karides de 15-20 lira arasında gidiyor. Körfezimizde çıkan kaya balığı ve barbun da meşhur. Kaya balığımız 50-70 lira arasında müşteriye gidiyor. Barbun balığımız da büyüklüğüne göre 20 liradan 50 liraya kadar alıcı buluyor. Akya, lüfer, mezgit, çupra, levrek balıkları 15 liradan başlıyor 50 liraya kadar fiyatı yükseliyor. Her bütçeye göre balık var. Her kesimden insanımız bu balıkları talep ediyor. Gümüş balığı çok tutuluyor, her mevsim tezgahları süsler" diye konuştu.
'DENİZDE BALIK AZ'
Trollerin denize bıraktığı ağlardan 5-10 kasa arasında az bir balık ile döndüklerini ve maliyetlerin yüksek olduğunu hatırlatan Nihat Güneş, şunları söyledi:
"Biz tezgahımıza balık koymak için her tekneden alım yapıyoruz. Denizde balığın artması için 5 yıl avcılığı durdurmalıyız. Balıkçının geçimini sağlayacak destek verilmeli. Ondan sonra denizimiz bollaşır, bereketlenir."

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