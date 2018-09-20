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İskenderun'a getirilen anguslar, çiftliklere gönderilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesine deniz yoluyla getirilen 21 bin angus cinsi besilik sığır, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftliklere gönderilecek.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesine deniz yoluyla getirilen 21 bin angus cinsi besilik sığır, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftliklere gönderilecek.

İskenderun Limanı'na yanaşan Awass Express gemisi ile gelen 21 bin hayvanların tahliyesi ile İskenderun Gazeteciler Cemiyeti ile STK'ların birlikte ortaklaşa oluşturduğu 'Angus Komitesi' bilgilendirildi. Komiteyi misafir eden İskenderun LimakPort ve ithalatçı firma yetkilileri, angusların bekletilmeden Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftliklere gönderileceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI TAHLİYE LİMANIYIZ

Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, canlı hayvan yüklü gemilerin, Türk karasularına girmeden önce, uluslararası karasularda detaylı temizlik ve ilaçlamadan geçtiğini söyledi. Arısoy, şöyle konuştu:

"Gemi iskeleye yanaşmadan önce, rıhtım ve çevresi güçlü bir ilaç ile dezenfekte ediliyor. Bu işlemlerle birlikte tahliyenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için ek rampalar yaptık. Veteriner Sınır Kontrol Noktası vasıtasıyla kontroller yapılıyor. Daha sonra gemiden çıkan hayvanlar rampalardan araçlara alınıyor. Yüklenen araçlar zaman kaybetmeksizin kantara alınıyor ve limandan ayrılıyor. Rıhtım boyunca çevreye bariyerler koyuyoruz. Emin olun Türkiye’nin en hızlı tahliyesini yapan limanız. Koku sorununun en asgari seviyeye inmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 20 bin ve üzeri hayvan taşıyan gemiler 4 gün içerisinde boşaltılıyor."

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