İskenderun’a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 100 milyon TL'lik spor tesisinin imza törenini gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda düzenlenen, yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesislerinin imza törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, İSTE Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra üniversite içerisinde yapılması planlanan stadın yerini ve inşa edilen kapalı spor tesisi gezerek bilgi aldı.

Türkiye’nin yapılan ilk statlarından biri olan İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, BAL (Bölgesel Amatör Ligi) 5. Grup'ta mücadele eden 5 Temmuz İskenderun Spor Kulüp yönetimine ve takımına başarılar diledi. Gezi sırasında sahada hazır bulunan turuncu-mavili takım futbolcularıyla da tek tek tokalaşan Bakan Kasapoğlu’na günün anısına üzerinde isminin yazılı bulunduğu forma hediye edildi.

YÜZME HAVUZU YENİLENECEK

Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nu da inceleyen bulunan Bakan Kasapoğlu, havuz için ödeneğin arttırılarak en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Gezi ve incilemelerin ardından imza törenine geçildi.

Törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tesisin ilçe ve gençlerin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. İskenderun'da gerek gençler için, gerekse de spor ve sporcular için çok önemli yatırımları hayata geçirmenin çabasında olduklarını belirten Beken Kasapoğlu, "Bir sonraki ziyaretimde de bu görmüş olduğunuz yatırımları sizlerle birlikte açacağız. Gençlerimizi, kadınlarımızı, milletimizi bu tesislerde görmenin sevincini heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Sevgili gençler, sizler bizim umudumuzsunuz ümidimizsiniz. Ama sadece bizim değil, insanlığın umudusunuz. Onun içindir ki İskenderun'da gerçekleştireceğimiz tesislerin ne kadar mühim ve stratejik bir yatırım olduğunu gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir stadyum, 5 çok amaçlı basketbol sahası, on mahalle tipi futbol sahası, 2 antrenman spor salonu, bir yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı yüzme havuzunun yenilenmesi için hazırlanan protokol, başta Bakan Kasapoğlu olmak üzere protokol üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

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