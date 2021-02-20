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İskenderun’da 33 kaçak telefon ele geçirildi

20.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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İskenderun’da 33 kaçak telefon ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işyerinde yapılan aramada 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi.İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmada, Ulucami ve Meydan mahallelerinde iki ayrı işyerinde yapılan aramada; bir işyerinde 10, diğer işyerinde 23 olmak üzere toplam 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 işyerinde yapılan aramada 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmada, Ulucami ve Meydan mahallelerinde iki ayrı işyerinde yapılan aramada; bir işyerinde 10, diğer işyerinde 23 olmak üzere toplam 33 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. ve M.V.B. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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