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İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu

12.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte 400 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte 400 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti. Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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