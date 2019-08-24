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İskenderun'da 63 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

İskenderun'da 63 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da yabancı bayraklı gemide yapılan aramada 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İskenderun'da 63 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da yabancı bayraklı gemide yapılan aramada 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama Ekipleri tarafından yabancı bayraklı bir gemide rutin risk analizi sonrasında arama yapıldı. Yapılan aramada gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 63,3 ton akaryakıt tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak akaryakıta adli makamların talimatı doğrultusunda el konuldu. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında ise adli işlem başlatıldı.

500 TON KAÇAK AKARYAKIT

Öte yandan İskenderun Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekiplerince yılbaşından bu yana 10 olayda yakalanan toplam akaryakıt miktarı 328 tonu buldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren 9 gemi arama ekibi tarafından 2019 yılı başından itibaren ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı ise 500 tona ulaştı. Yakalanan kaçak akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığının çok yönlü deniz kontrol stratejisinin bir parçası olarak Türkiye karasularında seyreden 25 motorbotun yanı sıra, Gemi Takip Sistemi gibi bilgi sistemleri ile desteklenen Gemi Arama Ekipleri, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce özel olarak eğitiliyor. Ekiplerce deniz ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde yasadışı ticaret, uyuşturucu, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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