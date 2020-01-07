İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 800 polisin katıldığı, uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 'drone' kamerasıyla havadan da takip edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan drone ile takip edilen 350'si Özel Harekat polisi, toplam 800 polisin katıldığı operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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