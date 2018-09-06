HABER

İskenderun'da askeri helikopter hareketliliği

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına asker sevkiyatları devam ederken, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

İskenderun'da askeri helikopter hareketliliği

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına asker sevkiyatları devam ederken, Hatay'ın İskenderun ilçesinde de askeri helikopter hareketliliği yaşandı.
Kent merkezindeki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na peş peşe 2 askeri helikopter iniş yaptı. Helikopterler, bir süre sonra tekrar havalandı.
Bu arada İskenderun Garı'na vagonlara yüklü 7 tank getirildi. Tankların farklı kentlerden tamir için İskenderun'a getirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İskenderun'da askeri helikopter hareketliliğiİskenderun'da askeri helikopter hareketliliği

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
Otel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralıOtel inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de yangın; mahalle boşaltıldıOsmaniye'de yangın; mahalle boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.