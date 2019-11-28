HABER

İskenderun’da balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde derede ölü balıklar bulunması sonrası inceleme başlatıldı.Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Sarıseki Mahallesi’nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıkların bulunması yetkilileri harekete geçirdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde derede ölü balıklar bulunması sonrası inceleme başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Sarıseki Mahallesi’nde deniz ile bağlantısı bulunan dere yatağında ölü balıkların bulunması yetkilileri harekete geçirdi. Çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşların bildirmesi üzerine Hatay İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı (İÇKD) Nermin Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı doğrultusunda söz konusu yere giderek tespitlerde bulunduklarını söyledi. Kara, "Şu an burada çeşitli tür ve boyutlarda balıkların telef olduğunu görmekteyiz. Sebebini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda numune ve teknik araştırma yapılması gerekiyor. Burası sanayinin yoğun olduğu bir bölgedir. Buralardan bir sızıntı olmuş, kimyasal bir atık karışmış olabilir" dedi.
Balıkların ölüm sebepleri yetkililerin yapacakları incelemeler sonrası belli olacak.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Bağımlılıkla kararlı mücadeleBağımlılıkla kararlı mücadele
Nevşehir'e şehit ateşi düştüNevşehir'e şehit ateşi düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

'Dipsiz Göl' detayı! Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.