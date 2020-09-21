HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun’da hasta almaya giden ambulans devrildi

İskenderun’da hasta almaya giden ambulans devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 01:04 | Son Güncelleme

Hatay’ın iskenderun ilçesinde hasta almaya giden ambulans geri manevra sırasında yan yatarak devrildi.Alınan bilgiye göre kaza İsmet inönü mahallesi 722 sokak üzerinde yaşandı.

Hatay’ın iskenderun ilçesinde hasta almaya giden ambulans geri manevra sırasında yan yatarak devrildi.

Alınan bilgiye göre kaza İsmet inönü mahallesi 722 sokak üzerinde yaşandı. Adresten hastayı alan 111 acil servis ambulansı harekete geçip hastaneye gitmek için geri manevra yaparken bozuk olan yol nedeniyle yan yatarak devrildi.
Yan yatan ambulansı kurtarmak için bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de yardıma koştukları kazada Ambulansta bulunan hasta başka ambulansla hastaneye sevk edilirken devrilen ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tabletBaykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?Emrah Serbes için önemli karar! Emrah Serbes kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi
İskenderun'da hasta almaya giden ambulans devrildi
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı
Kadın yolcu saldırıya uğradığı anları telefonuyla çekti
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.