İskenderun’da her gün bin 300 kişi iftara koşuyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye, denizin içerisine uzanan iskelede her gün iftar yemeği düzenliyor. Vatandaşlar, hazırlıkların ardından iskelenin açılması ile koşarak yer kapmaya çalışıyor.

İskenderun Belediyesinin organizesinde Ramazan aylarında hayırsever iş adamlarının katkılarıyla düzenlenen iftar sofralarında binlerce kişi iftarını açıyor. Denizin içerisine doğru uzanan iskele üzerinde aynı anda bin 300 kişinin iftarını açabildiği iftar sofrasında tüm hazırlıklar iftar öncesi tamamlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yemek dağıtımlarındaki sorunlar nedeniyle bu yıl tedbirli davranan İskenderun Belediyesi, iftar saatine on dakikaya kadar vatandaşları iskele girişinde bekletiyor. Yalnızca hamile, yaşlı ve engelli vatandaşlar iftar saatinden önce içeriye alınıyor. Masalara yemekler yerleştirildikten ve tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra iskele vatandaşlara açılıyor ve yaklaşık bin kişi aynı anda koşarak iftar sofralarında yer kapmaya çalışıyor.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunması ile iftar duasının yapıldığı iftar sofrasında buluşan İskenderunlular, gün batımı manzarasında iftar yapmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşıyorlar. İskelede düzenlenen iftar davetlerinden çok memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Ortam çok güzel, her sene gelmeye çalışıyoruz, memnunuz. Allah razı olsun. Fakir fukaraları doyurduğu için, milleti bir araya getirdikleri için İskenderun Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

İftarını iskelede vatandaşlarla birlikte açan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de düzenlenen iftar organizasyonunun yıllardır uygulanan bir Ramazan geleneği olduğunu belirterek, "Burası Türkiye’nin en güzel iftar sofrası ve bize bu güzellikleri yaşatan İskenderun Belediye Başkanımız Fatih Tosyalı’ya teşekkür ediyorum. Belediyemizin koordinatörlüğünde iş adamlarımızın ve İskenderun Ticaret Odasının hissedarı olduğu 6 ayrı noktada iftar programları gerçekleşiyor. Halkımızla bir araya geliyoruz, iftar sevincini birlikte yaşıyoruz. Rabbim bizlere bu huzuru birlikte yaşamayı nasip etsin. Allah huzurumuzu bozmaya çalışanlara fırsat vermesin" şeklinde konuştu.