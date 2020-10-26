HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun’da kaçak içki operasyonu

İskenderun’da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 bin 40 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Madenli Mahallesi üzerinde bulunan bir evde yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine 2 bin litre fermente halde ayrıca 40 litre satışa hazır boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı toplam 2 bin 40 litre içki ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan D.B.U adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İskenderun’da kaçak içki operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2 bin 40 litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkollü satışı, imalatının deşifre edilmesine yönelik tespit ettiği Madenli Mahallesi üzerinde bulunan bir evde yapılan aramada, büyük bidonlar içerisine 2 bin litre fermente halde ayrıca 40 litre satışa hazır boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı toplam 2 bin 40 litre içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.B.U adlı şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz! Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı
Halk otobüsünde cinsel saldırı iddiası! Şoför tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları mı alınacak? Kritik toplantı
İstanbul'da kritik toplantı
Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar
Bursa'da inanılmaz olay!
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.