İskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeği

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Kelebek Çocuklar’ yararına iftar programı düzenledi.
Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu ve Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras’ın girişimleri ile düzenlenen iftar programına yoğun katılım oldu. Geliri Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlanan iftar yemeğine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, hayırsever iş adamı ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, hayırsever Naciye Düzen ve kardeşleri, Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı ünlü sanatçı Fulden Uras ve bilet alıp iftar yemeğine katılarak kelebek hastası çocuklara katkı sağlayan çok sayıda öğretmen katılım gösterdi.
“İyilik pahalı bir şey değildir”
İftarın ardından konuşma yapan Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu Müdürü Hüseyin Gündüz, kelebek hastası çocukların medikal desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu organizasyonla onlara bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ”Geçtiğimiz yıl hayata veda eden okulumuz öğretmenlerinden Çiğdem Işık’ın en büyük hayaliydi kelebek hastası çocuklara destek olmak. Bizde Çiğdem öğretmenin bu hayalini gerçekleştirmek ve kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak için bu organizasyonu tertipledik. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, böyle güzel ve anlamlı etkinlikten ötürü tüm emeği geçenleri kutladı. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise, bu tür etkinliklerin toplumdaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, kelebek hastası çocuklar yararına gerçekleştirilen bu tür organizasyonların toplumun geneline yayılmasını temenni etti.
Hayırsever işadamı Recep Atakaş’a teşekkür
Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras’ta, yaptığı konuşmasında hayırsever işadamı Recep Atakaş’ın hem bu organizasyona hem de kelebek hastası çocuklara geçmiş dönemde ciddi katkılar sağladığını kaydederek teşekkür etti. Uras, ayrıca kelebek hastası çocuklara yapılan katkılarla alınan kremlerin onların 3-4 gün rahatlamalarını sağladığını belirterek, herkese kelebek hastası çocuklar noktasında duyarlı olmaya davet etti.
Organizasyona katkı sağlayanlara plaket
Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Programda hayırsever işadamı Recep Atakaş’a plaketini Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras verdi. Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras’a plaketini İskenderun Kaymakamı İskender Yönden verdi. Hayırsever Naciye Düzen’e plaketini İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı sundu. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulunun başarılı öğretmenlerinden Çiğdem Işık’ın anne ve babasına da plaket takdim edildi.
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