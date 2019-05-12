İskenderun’da kelebek çocuklar yararına iftar yemeği

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Kelebek Çocuklar’ yararına iftar programı düzenledi.

Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu ve Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras’ın girişimleri ile düzenlenen iftar programına yoğun katılım oldu. Geliri Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlanan iftar yemeğine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, hayırsever iş adamı ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, hayırsever Naciye Düzen ve kardeşleri, Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı ünlü sanatçı Fulden Uras ve bilet alıp iftar yemeğine katılarak kelebek hastası çocuklara katkı sağlayan çok sayıda öğretmen katılım gösterdi.

“İyilik pahalı bir şey değildir”

İftarın ardından konuşma yapan Naciye Suna Oktay Tekin Anaokulu Müdürü Hüseyin Gündüz, kelebek hastası çocukların medikal desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu organizasyonla onlara bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ”Geçtiğimiz yıl hayata veda eden okulumuz öğretmenlerinden Çiğdem Işık’ın en büyük hayaliydi kelebek hastası çocuklara destek olmak. Bizde Çiğdem öğretmenin bu hayalini gerçekleştirmek ve kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak için bu organizasyonu tertipledik. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.