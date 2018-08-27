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İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar rasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar rasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde İsmet Yılmazer'e ait evde, kız kaçırma meselesi yüzünden taraflar, konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hüseyin Yılmazer ve Hasan Güllü ile İsa Ocak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri, ilçede güvenlik önlemi aldı.

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İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralıİskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı
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