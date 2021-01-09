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İskenderun’da konaklama tesislerine polis denetimi

09.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince günübirlik (apart) konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş amaçlı aracılık, yer ve imkan sağlayan 1 kişi ile hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan, Pirireis ve Mustafa Kemal mahallelerinde faaliyet gösteren günübirlik (apart) konaklama tesislerinde 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ve İçişleri Bakanlığının 153 sayılı genelgesi kapsamında konaklayan şahısların sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığını ve HES kodlarının sorgulanıp sorgulanmadığının kontrol edilmesi ile fuhuş amaçlı kullanılan 7 konaklama evlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde; Gürcistan uyruklu N.

Hatay’ın İskenderun İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince günübirlik (apart) konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş amaçlı aracılık, yer ve imkan sağlayan 1 kişi ile hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan, Pirireis ve Mustafa Kemal mahallelerinde faaliyet gösteren günübirlik (apart) konaklama tesislerinde 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ve İçişleri Bakanlığının 153 sayılı genelgesi kapsamında konaklayan şahısların sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığını ve HES kodlarının sorgulanıp sorgulanmadığının kontrol edilmesi ile fuhuş amaçlı kullanılan 7 konaklama evlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde; Gürcistan uyruklu N. L. ve Ş. P. isimli bayanlara fuhuş amaçlı aracılık, yer ve imkan sağlayan H. S. isimli şüpheli şahıs ile Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan M. Y. Adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar yasal işlemler için karakola götürüldü.

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