İskenderun'da okuldaki trafonun yanması

Hatay Valiliği, dün İskenderun'daki bir okulda meydana gelen trafo yangınıyla ilgili, "Yangın sırasında öğrenci veya öğretmenlere herhangi bir zarar gelmemiş, erken müdahale ile okulda da hasar oluşmamıştır." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nun 2. katındaki elektrik panosundaki kabloların aniden yanmaya başladığı belirtildi.

Okul idaresinin durum üzerine hemen okulu tahliye ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde bahçeye çıkarılmış, ana şalterden elektriği kesilmiş ve hemen itfaiyeye haber verilmiştir. Yangın sırasında öğrenci veya öğretmenlere herhangi bir zarar gelmemiş, erken müdahale ile okulda da hasar oluşmamıştır. Yangında elektrik panosu zarar görmüş ve bu sırada okul güvenli hale gelene kadar eğitime 3 saat ara verilmiştir."

