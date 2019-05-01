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İskenderun'da paraşütlü 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Amanos Dağları'nın zirvesinden Türk bayraklarıyla atlayan 2 yamaç paraşütçüsünün gösterisi dikkat çekti.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Amanos Dağları'nın zirvesinden Türk bayraklarıyla atlayan 2 yamaç paraşütçüsünün gösterisi dikkat çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Belen, Arsuz Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerininden gelenlerin de katıldığı kutlama etkinliği yapıldı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partiler İskenderun Belediyesi Spor Kompleksi önünde toplandı. Ellerinde flamalar ve dövizler bulunan kalabalık grup Atatürk Anıtı'na yürüdü. Etkinliğin Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, "Sabah elim bir haber ile yıkıldık. Şanlıurfa'da kutlamalara giden 5 işçi kaza sonrası yaşamını yitirdi. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kutlamalarda, Amanos Dağları'nın zirvesinden Türk Bayraklarıyla atlayan 2 yamaç paraşütçüsünün gösterisi dikkat çekti. Miting alanına inen paraşütçüler, kutlamalara katılanlardan alkış aldı.

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