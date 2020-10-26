İskenderun'da patlama: Operasyon sürüyor

Hatay Valisi, operasyonun devam ettiğini açıkladı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde meydan gelen patlamayla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında iki şüphelinin olduğuna dikkat çeken Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

DHA/HS,BK

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