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İskenderun’da polisten drone destekli uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:57 | Son Güncelleme

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin 10 ayrı bölgesinde eş zamanlı yol denetimleri uygulaması yaptı. Özel harekat polisleri ve terörle mücadele ekiplerinin de katıldıkları uygulamalara drone ile havadan destek verildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler şehrin birçok yerinde huzur ve güven operasyonları gerçekleştirdiler. İskenderun’un 10 ayrı noktasında 500 polisle gerçekleştirilen huzur operasyonunda suç oranlarının yüksek olduğu bölgelere girilerek tüm şüpheli yerler özel harekat polisleriyle arandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun ilçe emniyet müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalar Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya mahallelerinde devam etti. Uyuşturucu, hırsızlık ve suç örgütü kurma gibi girişimlerde bulunanlara karşı başlatılan sıkı denetimlere özel harekat polisleri de katılırken drone ile alınan görüntülerle havadan destek verildi.

Müdürler uygulamaları denetledi
Suç ve suçlu ile mücadele konusunda geçtiğimiz yıllara oranla ciddi anlamda bir hareketliliğin yaşandığı İskenderun’da gerçekleştirilen uygulamaları Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Pekin ve İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş denetledi. Esentepe’de bir kahvede vatandaşlarla oturup çay içen polis müdürleri bölge halkının emniyet ile ilgili sorunlarını dinledi.

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