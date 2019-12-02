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İskenderun'da sağanak hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:38 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Dün geceki sağanak nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklar nehre döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağmurun ardından İskenderun- Adana karayolunun gidiş yönü kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücülerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. İşyerlerini su basan esnaf kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı kişiler de yaşadıkları çaresizliğe tepki gösterdi.

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