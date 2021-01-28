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  4. İskenderun’da silahlı kavga: 1 ölü

İskenderun’da silahlı kavga: 1 ölü

28.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Otogarı yakınlarında meydana gelen olayda, aralarında namus meselesi yüzünden husumet bulunan amca çocukları karşılaştı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, namus meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Otogarı yakınlarında meydana gelen olayda, aralarında namus meselesi yüzünden husumet bulunan amca çocukları karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin Kök (55) silahla vurularak hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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