HABER

İskenderun'da silahlı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, bir ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. Kurşunların vücuduna isabet ettiği bir kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Özel Hareket polislerinin de mahalleye geldiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandıMahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı
Yenişehirlilerden başkant çıkarmasıYenişehirlilerden başkant çıkarması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Ünlü popçunun yatak görüntüleri sızdırıldı!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.