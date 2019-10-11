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İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Cafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan 2 grup arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sırasında yakınlardaki kafeteryada oturanlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince şüpheliler, gözaltına alındı.

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İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralıİskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralıİskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralıİskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı

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