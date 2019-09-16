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İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.İskenderun’da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar.

İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
İskenderun’da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Şiddetli yağmur ise şehrin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Özellikle İskenderun Adana karayolunun bir kısmı yağmur nedeni ile adeta göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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