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İskenderun’da üniversite öğrencileri insansız hava aracı ve hidrojenle çalışan otomobil yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri tarafından hazırlanan insansız hava araçları ve hidrojenle çalışan otomobil Teknofest’te yarışmak üzere İzmit’e gönderildi.Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan İSTE kampüsünde 9 aylık çalışmanın ardından üretilen insansız hava araçları ile elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobil son hazırlıkları tamamlandıktan sonra İzmit’e gönderilmek üzere tıra yüklendi.

İskenderun’da üniversite öğrencileri insansız hava aracı ve hidrojenle çalışan otomobil yaptı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri tarafından hazırlanan insansız hava araçları ve hidrojenle çalışan otomobil Teknofest’te yarışmak üzere İzmit’e gönderildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan İSTE kampüsünde 9 aylık çalışmanın ardından üretilen insansız hava araçları ile elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobil son hazırlıkları tamamlandıktan sonra İzmit’e gönderilmek üzere tıra yüklendi. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler yarışma öncesi ekip arkadaşları ile birlikte proje araçlarının son kontrollerini yaptılar. Sponsor kuruluşların temsilcilerininde katıldıkları uğurlama töreninde projelerle ilgili açıklamada bulunan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yılki projelerinin daha iddialı olduğunun altını çizdi. Geçen yıl yarışmaya bir otomobille katıldıkları belirten Rektör Dereli, "Bu sene üç ekiple finale kaldık ve daha iddialıyız. katıldığımız iki otomobilden birisi elektrikli, diğeri de hidrojenli olarak çalışmaktadır. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerden sonra hidrojenli araçlar gelecek yıllarda ticarileşecek. Elektrikli araçlara göre daha tasarruflu olacak. Onun için öğrencilerimiz tarafından geliştirilmesi çok çok önemlidir. Üniversiteler bazında baktığımızda hem hidrojenli hemde elektrikli otomobil yarışına katılan ender üniversitelerden birisiyiz. Tabi ki biz teknik üniversiteyiz bizden beklenen de zaten buydu. Kazanmaktan daha önemli bir şey var oda takım olmaktır" şeklinde konuştu.
Öğrenciler tarafından yaklaşık 9 ayda tamamlanan otomobiller ile insansız hava araçları son kontrolleri yapıldıktan sonra tıra yüklenerek 14-22 Eylül’de İzmit’te gerçekleşecek olan Teknofest yarışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

İskenderun’da üniversite öğrencileri insansız hava aracı ve hidrojenle çalışan otomobil yaptı

İskenderun’da üniversite öğrencileri insansız hava aracı ve hidrojenle çalışan otomobil yaptı

İskenderun’da üniversite öğrencileri insansız hava aracı ve hidrojenle çalışan otomobil yaptı

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