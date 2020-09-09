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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde R.

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, içerisinde R. G., U. D., S. D., F. G. isimli şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada bin 400 adet extacy adlı uyuşturucu hap, H.G., B.D., A.S. isimli şahısların yapılan üst aramasında 11 gram Metamfetamin maddesi ile Ö.Ç, T.Ö ve A.Ü. adlı şüphelilerin üzerilerinden de uyuşturucu kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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