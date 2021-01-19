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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

19.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu hap, esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda belirlenen 4 adreste gerçekleştirilen aramada, K.E.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu hap, esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda belirlenen 4 adreste gerçekleştirilen aramada, K.E. isimli şahsın ikametinde 59,5 gram uyuşturucu esrar maddesi, 148 adet Captagon hap, 1 adet pompalı tüfek, A.S. isimli şahsın ikametinde 13 adet Captagon hap, M.A.S. isimli şahsın ikametinde 48 gram uyuşturucu esrar maddesi, A.D. isimli şahsın ikametinde 1 adet tüfek, 1 adet fişeklik, 21 adet kartuş, 25 adet 6,35 çapında fişek ele geçirildi.
3 şüpheli şahsa yasal işlem yapılırken, K.E. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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