İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli şahsın işyerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 kilo 550 gram sentetik, 101 adet uyuşturucu hap ve hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileri koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığını tespit ettiği M.Ç. isimli şahsın ikamet ve iş yeri adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada; 1 adet siyah poşet içerisinde 1 kilo 550 gram Sentetik Kannabınoıd, mor kapaklı plastik kutu içerisinde 99 adet, cam şişe içerisinde 2 captagon ve extacy hap ile hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

