İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Y.K. ve C.K. isimli şahısların Buluttepe Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada, 3 adet ecstasy, 2 adet Captagon, iş yerinden çalıntı olduğu değerlendirilen değişik markalarda 343 paket bandrollü sigara, 16 parça halinde elektronik malzeme, iş yerinden çalıntı olduğu değerlendirilen biri boş 2 adet içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



