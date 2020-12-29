HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Barbaros Mahallesi’nde A.G ve H.Ö.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, Barbaros Mahallesi’nde A.G ve H.Ö. isimli şahısların ikametinde arama yapıldı. Aramada; 1 adet fişek halinde 2 gram esrar, ikamet dışına atılmış vaziyette, 13 gram gelen esrar, 143 gram uç maddesi, 9 adet ecstacy, 2 adet captagon hap, 1 adet zıvana olarak tabir edilen tütünle karışık esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü.

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklamasıBilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Diyanet personel alımı 2021... Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı ve yüz yüze eğitim açıklaması

Vakalardaki düşüş nedeniyle örnek gösterilen Tekirdağ'da 'pes' dedirten görüntü

Örnek gösterilen o ilde 'pes' dedirten görüntü

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Mülakatsız, sınavsız Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapıyor!

Ankara'da korkunç kaza! 5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

5 aylık nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sular çekildi, mezarlar 50 yıl sonra ortaya çıktı

Sular çekildi, 50 yıl sonra ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.