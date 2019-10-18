HABER

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı Narkotik ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlatıldı. Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
FOTOĞRAFLI

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklamaİskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralıÇankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı
Nusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirmeNusaybin Belediye Başkanlığına görevlendirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.