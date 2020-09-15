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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 4 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Aşkarbeyli Mahallesi’nde durdurulan, V.E., M.Z.E.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 4 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Aşkarbeyli Mahallesi’nde durdurulan, V.E., M.Z.E. ve S.A. isimli şahısların olduğu araç içerisinde dedektör narkotik köpeği "Arven" eşliğinde yapılan aramada, 21 adet fişek halinde esrar maddesi, 15 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, Müftüler Mahallesi’nde M.O.G. ve M.G. isimli şahısların ikametinde narkotik köpeği ile yapılan aramada; daralı ağırlığı 12.90 gram esrar maddesi ile Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Esentepe Mahallesi’nde S.A. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada da 20 gram uyuşturucu eroin ve yaklaşık 4 gram gelen metamfetamin maddesi, Barbaros Mahallesi’nde A.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada ise 1 adet Sig Sauer marka tabanca ve tabancaya ait şarjör, 41 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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