HABER
  4. İskenderun’da yıl başı gecesi öncesi 272 litre kaçak içki ele geçirildi

İskenderun’da yıl başı gecesi öncesi 272 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yılbaşı gecesinin huzur ve güvenliği için düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçmesi için şehir genelinde uygulamalar ve operasyonlar yaptı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yılbaşı gecesinin huzur ve güvenliği için düzenlenen operasyonda 272 litre kaçak içki ele geçirildi, 5 kişiye yasal işlem uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçmesi için şehir genelinde uygulamalar ve operasyonlar yaptı. Asayiş ekipleri cafe ve barların olduğu yerlerde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri ise yılbaşı öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki bazı iş yeri ve adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 272 litre kaçak içki ile 38 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi. 5 kişiye para cezası kesildi Öte yandan operasyon sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Yapılan uygulamaları İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş teftiş ederek esnaflarla sohbet etti. Esnaflar polisin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandıAydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildiYılbaşı öncesi Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan mahalleli büyük korku yaşadı! Adana’da tarihi konak yerle bir oldu!

Tarihi konak yerle bir oldu!

Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

İngiltere'de akılalmaz soygun! Yaklaşık 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Akılalmaz soygun! 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.