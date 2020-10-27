HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun’daki orman yangını kontrol altına alındı

İskenderun’daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayılan Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına geçilen yangında 2 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.
Yapılan ilk tespitlere göre, yangının, bölgede bulunan çöplükten çıktığı tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Çatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldiÇatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldi
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
1/
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Çatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldi
Çatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldi
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Devlet Bahçeli'den 'pasta' gafı! Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.