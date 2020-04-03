HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Muhammet Enes Kul (19), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 22 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu'nun (34) emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Leyla Yıldırım'ın ağır yaralanan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 23 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Şehit Haydar Polis Merkezi'ne götürüldü. Avcıoğlu'nun polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MUHAMMET ENES KURTARILAMADI

Kazanın ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alınan Muhammet Enes Kul (19), doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdüğü, 1 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye gitmek için evden çıktıkları öğrenildi.

Baba-oğulun cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, helallik için evlerinin önüne getirildi. Buradan da cenaze aracıyla Çankaya Mezarlığı'na götürülen baba-oğul, koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Twitter fenomeni "Ankara Kuşu"na tutuklama talebiTwitter fenomeni "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
1/
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Diğer Haberler
Beyoğlu'nda iki grup arasına silahlı çatışma! Cephanelik ele geçirildi

Beyoğlu'nda silahlı çatışma! Cephanelik ele geçirildi

Twitter fenomeni "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi

Twitter fenomeni "Ankara Kuşu"na tutuklama talebi

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

65 yaş yasağına uymayıp dışarı çıkan adam valiye yakalandı

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, bakın kime yakalandı

Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.