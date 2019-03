İSKİ abonelik işlemleri artık mobil uygulamada

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) hayata geçirdiği , Mobil İSKİ Uygulamasıyla vatandaşlar şubeye gitmeden abonelik işlemlerini başlatabilecek. Programın tanıtım toplantısında mobil uygulamanın nasıl çalıştığını anlatan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, mobil ekip isteyen bir vatandaşla konuşarak ekip yönlendirdi.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İSKİ şubesine gidemeyen vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı. Mobil İSKİ uygulaması sayesinde vatandaşlar abonelik işlemlerini şubeye gitmeden başlatabilecek. Alo 185 İSKİ, web sitesi, mobil uygulama veya e-devlet üzerinden başvurusu alınan vatandaşlara uygun bir vakitte verilecek randevularla ekipler yönlendirilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, hayata geçirdiği yeni “Mobil İSKİ” projesinin tanıtımını Genel Merkez Binası önünde düzenlenen programla yaptı. Tanıtım toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ çalışanları ve basın mensupları katıldı. Mobil uygulamanın nasıl çalıştığını anlatan tanıtım filmi ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından sahneye çıkan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, mobil ekip isteyen bir vatandaşla konuşarak ekip yönlendirdi.

Geliştirilen uygulama sayesinde Alo 185 İSKİ, web sitesi, mobil uygulama veya e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Ardından başvuru incelenerek talepte bulunan kişinin uygun saati belirlenip randevu saati belirleniyor. İSKİ, personeli, geldiğinde yeni su aboneliği, İsim değişikliği, sözleşme iptali ve tüm abonelik işlemleri yapılabiliyor.

“Dijital dönüşümün de başlangıcıdır”

Mobil hizmetin önemini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Geleceğinin Türkiyesi’nin mobil hizmet anlayışının bir başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Tüm şube müdürlüklerimiz ile birlikte yaklaşık olarak 36 araçlık bir filo ile hizmet vereceğiz. Bu proje dijital dönüşümün de başlangıcıdır. Akıllı şehir vizyonumuz ile beraber bu projenin hızlanması bizim için oldukça önemlidir. Dünyanın her her yerinde iski izlenen bir Su ve Kanalizasyon idaresidir. Bu yüzden İSKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar hem Türkiye’de hem Dünya’da büyük önem oluşturuyor. “Alo İSKİ 185” çağrı hizmeti ile beraber bir çok yeni projeye imza atmıştır İSKİ” ifadelerini kullandı.

“İşlemlerimizi vatandaşın yanına giderek sağlıyoruz”

Abonelik işlemleri için oldukça kolaylık sağlayan mobil projenin önemini anlatan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan; “Mobil projemiz sayesinde abonelik işlemlerimizi vatandaşın yanına giderek sağlıyoruz. Artık her abonelik işlemi, sadece bulunduğu ilçenin şube müdürlüğünde işlemleri yapılmak zorunda kalmamaktadır. Vatandaşlarımızın bize ulaşması talep ve önerilerini iletmesi için. “Alo İSKİ 185” çağrı hizmeti, internet sitemiz, e- devlet üzerinden ve sosyal medyayla. Şubeye giderek zaman kaybını ortadan kaldırmak ve işlemleri daha hızlı sağlanması için aktif olarak kullanılan mobil İSKİ uygulaması sağladığı rahatlık nedeniyle vatandaşlarımızın beğenisini kazanmaktadır” diye konuştu.