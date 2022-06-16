HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 16 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 16 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

16.06.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri her gün güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 16 Haziran 2022 Perşembe günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte detaylar...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 16 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması!

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 16 Haziran 2022 Perşembe günü de güncelledi. Haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

16 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de polise silahlı saldırı! 1’i polis 2 yaralıİzmir'de polise silahlı saldırı! 1’i polis 2 yaralı
"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

İlginizi Çekebilir

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Çırılçıplak kiliseyi bastılar, ayin yarıda kesildi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.