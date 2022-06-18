İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) su kesintisi olan ilçeler listesini 18 Haziran 2022 Cumartesi günü de paylaştı. Haftanın altıncı gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalarına devam ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...
18 Haziran 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 00:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 03:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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