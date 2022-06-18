HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri listesi!

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri listesi!

18.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi listesi' vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 3 ilçede bazı noktalarda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağını açıkladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından yapılan açıklama ve 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Haziran 2022 İSKİ su kesintileri listesi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) su kesintisi olan ilçeler listesini 18 Haziran 2022 Cumartesi günü de paylaştı. Haftanın altıncı gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalarına devam ediyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte 18 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Haziran 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

18 HAZİRAN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 00:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 03:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler : Kısıklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.06.2022 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı tablo! Sınavı 40 saniyeyle kaçırdı, gözyaşlarına boğulduYine aynı tablo! Sınavı 40 saniyeyle kaçırdı, gözyaşlarına boğuldu
Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!
Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...Şoke eden detaylar! Tek bir kadından 50 milyon lira...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe Silivri Üsküdar İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.