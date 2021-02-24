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İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

24.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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İSKİ açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı. İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 53,14'e yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 462 milyon metreküp oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 33,98 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 6,81 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,14 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,29, Terkos'ta yüzde 49,59, Sazlıdere'de yüzde 28,76, Alibey'de yüzde 58,38, Büyükçekmece'de yüzde 56,23, Ömerli'de yüzde 62,69, Darlık'ta yüzde 58,41, Elmalı'da yüzde 60,73, Kazandere'de yüzde 62,68 ve Pabuçdere'de yüzde 36,45 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 462 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 790 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 24 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,63, 2007'de yüzde 55,46, 2008'de yüzde 33,37, 2009'da yüzde 74,26, 2010'da yüzde 97,26, 2011'de yüzde 91,17, 2012'de yüzde 85,78, 2013'te yüzde 83,81, 2014'te yüzde 29,87, 2015'te yüzde 96,28, 2016'da yüzde 86,50, 2017'de yüzde 87,39, 2018'de yüzde 80,22, 2019'da yüzde 91,33, 2020'de yüzde 62,73, 2021'de ise yüzde 53,14 olarak gerçekleşti.

AA

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