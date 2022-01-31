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İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarındaki son durum

31.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. En yüksek doluluk oranı Ömerli, en düşük doluluk oranı ise Sazlıdere'de kaydedildi.

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarındaki son durum

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranları arttı. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti. En yüksek doluluk oranı Ömerli, en düşük doluluk oranı ise Sazlıdere'de kaydedildi.

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BEYAZ ÖRTÜ ERİMEYE BAŞLADI

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.

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İŞTE İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SON DURUM

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.

ALİBEYKÖY %37.25

BÜYÜKÇEKMECE %44.68

DARLIK %55.54

ELMALI %74.92

ISTRANCALAR %62.31

KAZANDERE %57.17

ÖMERLİ %77.23

PAPUÇDERE %59.02

SAZLIDERE %23.87

TERKOZ %50.74

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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