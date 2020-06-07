HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Su borusu patladı; yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışması sırasında patlayan boru nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde İSKİ ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu. Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Caddebostan Sahili'nde utandıran manzaraCaddebostan Sahili'nde utandıran manzara
1/

En Çok Okunan Haberler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları Türkiye'de hızla artıyor!

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

Kadıköy'deki görüntü endişe yarattı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde böyle bulundu

Diğer Haberler
Adana'da 'pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü

Antalya'da, güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi!

Güneş çevresindekini görenler şaştı kaldı

Hatay'da masaj salonlarına denetim! Yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Yabancı uyruklu 19 masöze 82 bin TL ceza

Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Şaşırtan görüntü! Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara

Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara

'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor

Buraya giren kayboluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.