İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

İstanbul Bakırköy İSKİ şubesi, 3 çalışanda korona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Çalışanlarda korona virüsün çıktığı iddiası üzerine, İSKİ şubesi kapatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar mağdur olmaması için işlemlerini yapmak için yakınlarda bulunan İSKİ’nin başka şubelerine yönlendirildi.

Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü’nde kapıya asılan yazıda “Bakırköy Şube Müdürlüğü’müzde yürütülmekte olan işlemler, görülen lüzum üzerine 01/04/2020 tarihi itibariyle diğer şube müdürlüğümüzde yürütülecektir. Size en yakın şube müdürlüğümüzde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

