HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü koronavirüs iddiaları üzerine kapatıldı. Kapıya asılan yazıda görülen lüzum üzerine şubenin kapatıldığı kaydedildi.

İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

İstanbul Bakırköy İSKİ şubesi, 3 çalışanda korona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Çalışanlarda korona virüsün çıktığı iddiası üzerine, İSKİ şubesi kapatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar mağdur olmaması için işlemlerini yapmak için yakınlarda bulunan İSKİ’nin başka şubelerine yönlendirildi.

Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü’nde kapıya asılan yazıda “Bakırköy Şube Müdürlüğü’müzde yürütülmekte olan işlemler, görülen lüzum üzerine 01/04/2020 tarihi itibariyle diğer şube müdürlüğümüzde yürütülecektir. Size en yakın şube müdürlüğümüzde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Van'da bir deprem daha!Van'da bir deprem daha!
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İSKİ

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Diğer Haberler
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

65 yaş yasağına uymayıp dışarı çıkan adam valiye yakalandı

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, bakın kime yakalandı

Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

Türk bilim adamları koronavirüse karşı serum geliştirdi

Türk bilim adamları koronavirüse karşı serum geliştirdi

Son dakika: Van'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Van'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.