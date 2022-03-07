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İSKİ duyurdu: İstanbullular dikkat! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi

07.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) yarın İstanbul'un 5 ilçesinde 5 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek. İşte İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler!

İSKİ duyurdu: İstanbullular dikkat! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul'un 5 ilçesinde 5 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisinin yaşanacağı yerler şöyle:

Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri.

AA

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