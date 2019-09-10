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İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda önemli görevlerde bulunan Raif Mermutlu’yu atadı.

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (İSKİ) Genel Müdürlük görevine 9 Eylül 2019 tarihinde Çevre Mühendisi Raif Mermutlu atandı.

RAİF MERMUTLU KİMDİR?

1961 Elazığ doğan Raif Mermutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezun oldu.

1983 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başlayan Mermutlu, Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı.

1994 yılında İstanbul metropolünün su probleminin çözümü için İstanbul’a davet edildi ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla;

  • Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü

  • Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı

  • Su Arıtma Daire Başkanlığı

  • Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

  • İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul’un büyük içme suyu ve atıksu projelerinin inşasında ve işletilmesinde önemli katkılar sundu.

İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Mermutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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