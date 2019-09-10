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İSKİ Genel Müdürlüğüne atanan Raif Mermutlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Ağustos ayı başında üst yönetimi istifa eden İSKİ’de boş olan genel müdürlük koltuğuna Raif Mermutlu getirildi. Peki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun atadığı Raif Mermutlu kimdir? İşte Mermutlu’nun kariyerinden detaylar...

İSKİ Genel Müdürlüğüne atanan Raif Mermutlu kimdir?

İstanbul Belediyesine bağlı İSKİ yani İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Genel Müdür dahil üst yönetimi Ağustos ayı başında toplu istifa ile görevlerinden ayrılmıştı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ Genel Müdürlüğüne Raif Mermutlu’yu atadı. İşre Raif Mermutlu’nun kariyerinden detaylar...

RAİF MERMUTLU KİMDİR?

1961 Elazığ doğan Raif Mermutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezun oldu.

1983 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başlayan Mermutlu, Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı.

1994 yılında İstanbul metropolünün su probleminin çözümü için İstanbul’a davet edildi ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı.

  • İSKİ Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla;
  • Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü
  • Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı
  • Su Arıtma Daire Başkanlığı
  • Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul’un büyük içme suyu ve atıksu projelerinin inşasında ve işletilmesinde önemli katkılar sundu.

İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Mermutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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